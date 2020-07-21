В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Их закладка в рамках проекта 885М ("Ясень-М") состоялась накануне на судостроительном заводе "Севмаш" (Северодвинск). Генеральный директор комплекса Михаил Будниченко рассказал, что они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
1 июня, 01:27Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки
"Построить лодки мы планируем в течение шести с половиной лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов", — сказал Рахманов.
Сейчас на стапелях "Севмаша" на разных стадиях строительства находятся шесть АПЛ проекта "Ясень", однако о вооружении части из них гиперзвуковым оружием говорилось официально впервые.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану на вооружение комплекс будет принят в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.