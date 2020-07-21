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Новое оружие России
https://ria.ru/20200721/1574657175.html
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:48
новое оружие россии
алексей рахманов
севмаш
северодвинск
вмф рф
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200601/1572264196.html
https://ria.ru/20200711/1574170539.html
Меня гиперзвуковое оружие на высокий уровень жизни, хорошую медицину, качественное образование, современную инфраструктуру. Б/У не предлагать.
141
Если из 7-8 лет получается 6.5, то в действительности не менее 10 лет будет, т.е. как всегда...
63
15
северодвинск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574611121_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_aa69df3a087d63faaf7551f4d35a658b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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алексей рахманов, севмаш, северодвинск, вмф рф, безопасность, в мире

В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

15:41 21.07.2020 (обновлено: 16:48 21.07.2020)
6138
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта "Ясень-М" — АПЛ "Воронеж" и АПЛ "Владивосток"
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Их закладка в рамках проекта 885М ("Ясень-М") состоялась накануне на судостроительном заводе "Севмаш" (Северодвинск). Генеральный директор комплекса Михаил Будниченко рассказал, что они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
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"Построить лодки мы планируем в течение шести с половиной лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов", — сказал Рахманов.
Сейчас на стапелях "Севмаша" на разных стадиях строительства находятся шесть АПЛ проекта "Ясень", однако о вооружении части из них гиперзвуковым оружием говорилось официально впервые.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану на вооружение комплекс будет принят в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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Обсудить 15
Новое оружие РоссииАлексей РахмановСевмашСеверодвинскВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Меня гиперзвуковое оружие на высокий уровень жизни, хорошую медицину, качественное образование, современную инфраструктуру. Б/У не предлагать.
21 июля, 16:34
аааноним анонимный
95010144
Если из 7-8 лет получается 6.5, то в действительности не менее 10 лет будет, т.е. как всегда...
21 июля, 18:50
Александр
5900004
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