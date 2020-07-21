В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (

"Построить лодки мы планируем в течение шести с половиной лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов", — сказал Рахманов.