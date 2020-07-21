Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса

Парламент рассмотрел три аналогичных постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса, за них проголосовали 72, 74 и 76 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада Украины 14 июля приняла закон об игорном бизнесе. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.