Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон о легализации игорного бизнеса в стране, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Парламент рассмотрел три аналогичных постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса, за них проголосовали 72, 74 и 76 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Рада Украины 14 июля приняла закон об игорном бизнесе. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
Депутаты от оппозиционной фракции "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов выступили за отмену принятого закона. Парламентарии считают, что документ был принят с нарушением регламента Рады. Кроме этого, депутаты считают, что создание условий для организации и проведения азартных игр в стране приведёт к распространению такой "страшной болезни как лудомания, что в результате приведет к фактическому уничтожению украинцев, неописуемых страданий, а возможно и самоубийств, разрушение семей".