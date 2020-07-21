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Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса
Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон о легализации игорного бизнеса в стране, теперь документ может быть передан на подпись главе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:38
владимир зеленский
партия "батькивщина"
украина
в мире
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353
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владимир зеленский, партия "батькивщина", украина, в мире

Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса

15:38 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон о легализации игорного бизнеса в стране, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Парламент рассмотрел три аналогичных постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса, за них проголосовали 72, 74 и 76 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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14 июля, 14:48
Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе
Рада Украины 14 июля приняла закон об игорном бизнесе. По оценке властей Украины, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год и позволит ускорить рост ВВП страны до 1%. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
Депутаты от оппозиционной фракции "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов выступили за отмену принятого закона. Парламентарии считают, что документ был принят с нарушением регламента Рады. Кроме этого, депутаты считают, что создание условий для организации и проведения азартных игр в стране приведёт к распространению такой "страшной болезни как лудомания, что в результате приведет к фактическому уничтожению украинцев, неописуемых страданий, а возможно и самоубийств, разрушение семей".
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