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Малайзия вернула обязательный карантин для всех въезжающих
Малайзия повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех лиц, въезжающих в страну, сообщает во... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:38
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коронавирус covid-19, коронавирусы, куала-лумпур, малайзия, в мире

Малайзия вернула обязательный карантин для всех въезжающих

15:38 21.07.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Куала-Лумпур. Архивное фото
БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Малайзия повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех лиц, въезжающих в страну, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии.
Карантин в государственных карантинных центрах и специально выделенных и оборудованных гостиницах был отменен для возвращающихся в страну граждан Малайзии 10 июня и заменен домашним карантином.
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В связи с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире, а также в связи с увеличением количества зараженных среди возвращающихся в страну вывозными авиарейсами граждан и опасностью возникновения новых кластеров заражения на территории Малайзии, обязательный карантин в государственных карантинных учреждениях и гостиницах возобновляется с пятницы 24 июля, заявил во вторник в Куала-Лумпуре старший министр Исмаил Сабри Яакоб, слова которого приводит издание.
Требование о прохождении государственного карантина касается не только граждан Малайзии, но и иностранцев, получивших разрешение на прибытие или возвращение в страну, добавил к сказанному министр. Он также подчеркнул, что с момента возобновления госкарантина для всех въезжающих в страну, гражданам Малайзии не надо будет больше делать ранее обязательные анализы на короновирус в стране пребывания за три дня до вылета домой, в то время как для иностранцев обязательность этого анализа сохраняется, заявил Исмаил Сабри Яакоб.
С начала пандемии в Малайзии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 8815 человек, скончались от нее 123 человека, выздоровели 8562 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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