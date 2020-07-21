Малайзия вернула обязательный карантин для всех въезжающих

Карантин в государственных карантинных центрах и специально выделенных и оборудованных гостиницах был отменен для возвращающихся в страну граждан Малайзии 10 июня и заменен домашним карантином.
В связи с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире, а также в связи с увеличением количества зараженных среди возвращающихся в страну вывозными авиарейсами граждан и опасностью возникновения новых кластеров заражения на территории Малайзии, обязательный карантин в государственных карантинных учреждениях и гостиницах возобновляется с пятницы 24 июля, заявил во вторник в Куала-Лумпуре старший министр Исмаил Сабри Яакоб, слова которого приводит издание.
Требование о прохождении государственного карантина касается не только граждан Малайзии, но и иностранцев, получивших разрешение на прибытие или возвращение в страну, добавил к сказанному министр. Он также подчеркнул, что с момента возобновления госкарантина для всех въезжающих в страну, гражданам Малайзии не надо будет больше делать ранее обязательные анализы на короновирус в стране пребывания за три дня до вылета домой, в то время как для иностранцев обязательность этого анализа сохраняется, заявил Исмаил Сабри Яакоб.
С начала пандемии в Малайзии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 8815 человек, скончались от нее 123 человека, выздоровели 8562 человека.
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