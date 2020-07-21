Более 7,5 тыс классных руководителей школ в Верхневолжье получат надбавки

ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 7500 учителей Тверской области с начала учебного года будут получать надбавки за классное руководство, сообщает официальный Тelegram канал областного правительства.
"Сегодня мы утвердили объемы поддержки в регионе. У нас ее получат более 7500 работников образования. В текущем году на эти цели заложены около 190 миллионов рублей. В последующие годы – 2021 и 2022 – направим более 560 миллионов рублей ежегодно на стимулирование работников образования, осуществляющих классное руководство", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания областного правительства.
В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения педагогам за классное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц, в случае классного руководства в двух и более классах – 10 тысяч рублей ежемесячно.