Более 7,5 тыс классных руководителей школ в Верхневолжье получат надбавки

ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости . Более 7500 учителей Тверской области с начала учебного года будут получать надбавки за классное руководство, сообщает официальный Тelegram канал областного правительства.

В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения педагогам за классное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц, в случае классного руководства в двух и более классах – 10 тысяч рублей ежемесячно.