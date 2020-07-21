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Тверская область
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Более 7,5 тыс классных руководителей школ в Верхневолжье получат надбавки
Более 7500 учителей Тверской области с начала учебного года будут получать надбавки за классное руководство, сообщает официальный Тelegram канал областного... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:37
тверская область
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игорь руденя

Более 7,5 тыс классных руководителей школ в Верхневолжье получат надбавки

15:37 21.07.2020
24
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 7500 учителей Тверской области с начала учебного года будут получать надбавки за классное руководство, сообщает официальный Тelegram канал областного правительства.
"Сегодня мы утвердили объемы поддержки в регионе. У нас ее получат более 7500 работников образования. В текущем году на эти цели заложены около 190 миллионов рублей. В последующие годы – 2021 и 2022 – направим более 560 миллионов рублей ежегодно на стимулирование работников образования, осуществляющих классное руководство", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания областного правительства.
В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения педагогам за классное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц, в случае классного руководства в двух и более классах – 10 тысяч рублей ежемесячно.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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