Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Участники танцев на Участники танцев на МКАД , создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин

Ранее СМИ опубликовали видео с МКАД, на котором несколько человек, выйдя из машин, оставшихся на проезжей части, стоят и аплодируют.

"Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги", – сказал Васенин.

Ранее сообщалось, что на нарушителей составили административные протоколы, в том числе за остановку автомобилей на магистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в движении, нарушение ПДД пешеходами и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Полиция изъяла у участников танцев государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации машины.