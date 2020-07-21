https://ria.ru/20200721/1574656881.html
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:35
2020-07-21T18:17
владимир васенин
мкад
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574621875.html
Дмитрий Шагов
И глупо! Надо было по полной. И еще уголовную. Что бы другим не повадно было. Все сюсюкаются!
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2
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Свадебные танцы: задержание нарушителей, перекрывших МКАД
Сотрудники полиции задержали устроивших танцы на проезжей части. Было установлено, что затор создали участники свадебного кортежа. Правонарушители танцевали на МКАД и мешали движению автомобилей. Участников инцидента доставили в отделение полиции.
2020-07-21T15:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир васенин, мкад, москва, происшествия
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Участники танцев на МКАД
, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин
.
Ранее СМИ опубликовали видео с МКАД, на котором несколько человек, выйдя из машин, оставшихся на проезжей части, стоят и аплодируют.
"Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги", – сказал Васенин.
Ранее сообщалось, что на нарушителей составили административные протоколы, в том числе за остановку автомобилей на магистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в движении, нарушение ПДД пешеходами и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Полиция изъяла у участников танцев государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации машины.
Помимо этого, на задержанных составили административные протоколы по статье "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Материалы переданы в суд.