Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574656881.html
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:17
владимир васенин
мкад
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668664_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d632e1d29f50a7441372daeeb6853406.jpg
https://ria.ru/20200721/1574621875.html
И глупо! Надо было по полной. И еще уголовную. Что бы другим не повадно было. Все сюсюкаются!
25
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Свадебные танцы: задержание нарушителей, перекрывших МКАД
Сотрудники полиции задержали устроивших танцы на проезжей части. Было установлено, что затор создали участники свадебного кортежа. Правонарушители танцевали на МКАД и мешали движению автомобилей. Участников инцидента доставили в отделение полиции.
2020-07-21T15:35
true
PT1M08S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668664_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d632e1d29f50a7441372daeeb6853406.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668664_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_87cefbcdbc324eb58a255713382cf828.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668664_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_1c4a77c33b8bed982501a1c3093e23be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир васенин, мкад, москва, происшествия

Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

15:35 21.07.2020 (обновлено: 18:17 21.07.2020)
8779
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
Ранее СМИ опубликовали видео с МКАД, на котором несколько человек, выйдя из машин, оставшихся на проезжей части, стоят и аплодируют.
"Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги", – сказал Васенин.
Ранее сообщалось, что на нарушителей составили административные протоколы, в том числе за остановку автомобилей на магистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в движении, нарушение ПДД пешеходами и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Полиция изъяла у участников танцев государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации машины.
Помимо этого, на задержанных составили административные протоколы по статье "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Материалы переданы в суд.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вчера, 00:35
Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали
5841012
Обсудить 2
Владимир ВасенинМКАДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И глупо! Надо было по полной. И еще уголовную. Что бы другим не повадно было. Все сюсюкаются!
21 июля, 15:45
ДШДмитрий Шагов
2200012
Рекомендуем
Молодые люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Инспектор ГИБДД
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова
Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Раненного при стрельбе в элитном поселке в Подмосковье госпитализировали
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
Здание Государственной думы РФ
На дополнительные выборы депутатов Госдумы выдвинут 31 кандидат
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Лента новостейМолния