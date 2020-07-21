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На дополнительные выборы депутатов Госдумы выдвинут 31 кандидат
На дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам выдвинут 31 кандидат, пятеро из них - самовыдвиженцы, заявил заместитель председателя ЦИК... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:36
2020-07-21T15:36
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РИА Новости
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николай булаев, цик рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
На дополнительные выборы депутатов Госдумы
по одномандатным округам выдвинут 31 кандидат, пятеро из них - самовыдвиженцы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
"Что касается партий, которые принимают участие, мы видим, какая партия сколько кандидатов выдвигает, самовыдвижение также присутствует", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Согласно представленным на заседании данным, всего выдвинут 31 кандидат, из них партиями - 26, а пять - в порядке самовыдвижения.
Срок выдвижения кандидатов для партий закончился 19 июля, для самовыдвиженцев - 18 июля.