Реестровые казаки заключили соглашение с казаками-общественниками

"Союз казаков-воинов России и зарубежья" – это самая мощная и многочисленная общественная казачья организация. Без сомнения, подписание соглашения между нами – это очень важное историческое событие. Ведь одной из задач, поставленных перед Всероссийским казачьим обществом президентом нашей страны, является взаимодействие с общественными казачьими организациями. Да, между нами есть отличия, реестровые казаки взяли на себя обязательства по несению государственной службы, а общественные организации пока нет. Но вместе с тем много общего, и самое главное – нас объединяет любовь к своему Отечеству и готовность его защищать. Мы – казаки по духу, нам небезразлично будущее России и казачества. Как тогда, во время событий "крымской весны", когда мы все вместе, казаки реестровые и не реестровые, пришли на помощь братскому народу. Такие факты показывают сплоченность российского казачества", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.