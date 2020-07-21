Реестровые казаки заключили соглашение с казаками-общественниками

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Всероссийское казачье общество (ВсКО) и общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" (СКВРиЗ) впервые в истории казачества подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии.
Казачий генерал Николай Долуда и верховный атаман СКВРиЗ Николай Дъяконов договорись о совместной деятельности, которая включает в себя развитие системы казачьего образования, организацию работы с молодежью, мероприятия, посвященные истории казачества, вопросы экономического развития и многое другое.
Оба атамана отметили значимость соглашения и его пользу для казаков, проживающих в России и за рубежом.
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"Союз казаков-воинов России и зарубежья" – это самая мощная и многочисленная общественная казачья организация. Без сомнения, подписание соглашения между нами – это очень важное историческое событие. Ведь одной из задач, поставленных перед Всероссийским казачьим обществом президентом нашей страны, является взаимодействие с общественными казачьими организациями. Да, между нами есть отличия, реестровые казаки взяли на себя обязательства по несению государственной службы, а общественные организации пока нет. Но вместе с тем много общего, и самое главное – нас объединяет любовь к своему Отечеству и готовность его защищать. Мы – казаки по духу, нам небезразлично будущее России и казачества. Как тогда, во время событий "крымской весны", когда мы все вместе, казаки реестровые и не реестровые, пришли на помощь братскому народу. Такие факты показывают сплоченность российского казачества", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.
В свою очередь Николай Дьяконов согласился с тем, что объединение это назрело давно и уже стало потребностью у казаков.
Мы ни в коем случае не противопоставляем себя государству, наоборот, мы считаем себя казаками и государственниками. Для нас реализация государственной политики в отношении российского казачества началась уже давно. Сегодня в Союзе казаков-воинов России и зарубежья много атаманов, которым это не мешает также числиться и служить в реестре. И в тех регионах, где это реализовано, не возникает никаких проблем", – поделился верховный атаман организации по развитию казачества Николай Дьяконов.
Кроме того, атаманы договорились проводить ежегодные встречи для подведения итогов совместной деятельности.