Турецкий депутат создал новую оппозиционную партию

АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Независимый депутат парламента Турции Независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз сообщил РИА Новости, что он основал и возглавил оппозиционную Партию обновления.

Йылмаз, бывший заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), был исключен из этой партии в ноябре 2018 года за призыв вернуться к чтению азана (призыва к молитве у мусульман) на турецком языке.

"Турции уже давно требуется обновление, и его должна принести новая партия, потому что политическая и бюрократическая система рухнула. За 18 лет турецкое правительство (правящей Партии справедливости и развития) свело на нет демократию, ослабило парламент, создало систему под управлением одного человека и разрушило общественное согласие", - сказал Йылмаз.

По его словам, оппозиция в Турции критикует президента страны Тайипа Эрдогана лишь на словах.

"Оппозиция сегодня по существу работает на поддержку президента, это клуб проигравших. Главы оппозиционных партий, проигрывая, одновременно укрепляются в своих партиях, и у них нет никакой мотивации для того, чтобы стать правящей партией. При таком раскладе ни партия власти, ни оппозиция ничего не могут дать стране", - сказал Йылмаз.

Он отметил, что одной из основных целей новой партии является свобода.

"Народ Турции сегодня отрешен от свободы. Мы хотим максимально расширить ее степень. Второе: собственное производство во всех областях: энергетика, фармацевтика, машиностроение, сельское хозяйство, животноводство… Третье: справедливость. В Турции понятие справедливости в высшей степени проблемно. Но в стране, где нет справедливости, не может идти речи ни о свободе, ни о производстве, ни о богатстве", - отметил глава новой партии.