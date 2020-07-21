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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574656684.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 348
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 135, до 66 348, скончались еще четыре пациента, всего умерших... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 348

15:32 21.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 135, до 66 348, скончались еще четыре пациента, всего умерших 507, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На понедельник число выявленных случаев COVID-19 достигло 66 213, в том числе сообщалось о 503 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 202 214 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 603 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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