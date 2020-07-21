В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 348

"Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 202 214 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.