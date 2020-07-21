https://ria.ru/20200721/1574656600.html
Раненного при стрельбе в элитном поселке в Подмосковье госпитализировали
Мужчина, раненный при стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, госпитализирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:31
2020-07-21T15:31
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Мужчина, раненный при стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области
, госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют информацию о стрельбе в коттеджном поселке "Береста": неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине. После инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о госпитализации пострадавшего. "Мужчина обратился в медучреждение", - добавил он.
По предварительной информации, неизвестный стрелял из травматического оружия. Правоохранители устанавливают личность стрелка.
Судя по данным о продаже недвижимости, стоимость коттеджей в "Бересте" исчисляется сотнями миллионов рублей, иногда доходя до полумиллиарда и выше.