Раненного при стрельбе в элитном поселке в Подмосковье госпитализировали

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, раненный при стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Мужчина, раненный при стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области , госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что правоохранители проверяют информацию о стрельбе в коттеджном поселке "Береста": неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине. После инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о госпитализации пострадавшего. "Мужчина обратился в медучреждение", - добавил он.

По предварительной информации, неизвестный стрелял из травматического оружия. Правоохранители устанавливают личность стрелка.