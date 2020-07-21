Госдума приняла закон о квалифицированных бюро кредитных историй

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о модернизации системы формирования кредитных историй и создании квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять сведения о долговой нагрузке заемщиков.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым , реализует поручение президента РФ об обязательной проверке обязательств гражданина по кредитным договорам при выдаче ему нового потребкредита. Он предусматривает появление в России специальных БКИ, которые будут аккумулировать и по запросам пользователей предоставлять информацию о среднемесячных платежах заемщика при его согласии, а также вести его индивидуальный рейтинг.

Для признания БКИ квалифицированным в нем должны будут содержаться сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй. При этом минимальный размер собственных средств таких бюро должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, БКИ должно будет соблюдать требования к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям, которые установит для квалифицированных бюро Банк России.

Закон обязывает системно значимые банки, а также банки, кредитный портфель которых по физлицам составляет не менее 100 миллиардов рублей, представлять информацию как минимум в два БКИ. При этом такие банки не смогут владеть более 10% в капитале любого из БКИ. Исключение делается для Промсвязьбанка как опорного для оборонно-промышленного комплекса.

Помимо этого, БКИ предоставляется право представлять информацию иностранным юрлицам - пользователям кредитных историй, в том числе через аналогичное бюро других стран, при наличии межгосударственного соглашения об обмене такой информацией. Срок хранения кредитной истории сокращается до 7 лет с 10 лет со дня последнего изменения в записи о ней. Также предусматривается обязательная передача в БКИ сведений о лизинговых сделках.