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Госдума приняла закон о квалифицированных бюро кредитных историй
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о модернизации системы формирования кредитных историй и создании квалифицированных бюро кредитных историй... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:30
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госдума рф, промсвязьбанк, анатолий аксаков, экономика

Госдума приняла закон о квалифицированных бюро кредитных историй

15:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о модернизации системы формирования кредитных историй и создании квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять сведения о долговой нагрузке заемщиков.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, реализует поручение президента РФ об обязательной проверке обязательств гражданина по кредитным договорам при выдаче ему нового потребкредита. Он предусматривает появление в России специальных БКИ, которые будут аккумулировать и по запросам пользователей предоставлять информацию о среднемесячных платежах заемщика при его согласии, а также вести его индивидуальный рейтинг.
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Для признания БКИ квалифицированным в нем должны будут содержаться сведения в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй. При этом минимальный размер собственных средств таких бюро должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, БКИ должно будет соблюдать требования к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям, которые установит для квалифицированных бюро Банк России.
Закон обязывает системно значимые банки, а также банки, кредитный портфель которых по физлицам составляет не менее 100 миллиардов рублей, представлять информацию как минимум в два БКИ. При этом такие банки не смогут владеть более 10% в капитале любого из БКИ. Исключение делается для Промсвязьбанка как опорного для оборонно-промышленного комплекса.
Помимо этого, БКИ предоставляется право представлять информацию иностранным юрлицам - пользователям кредитных историй, в том числе через аналогичное бюро других стран, при наличии межгосударственного соглашения об обмене такой информацией. Срок хранения кредитной истории сокращается до 7 лет с 10 лет со дня последнего изменения в записи о ней. Также предусматривается обязательная передача в БКИ сведений о лизинговых сделках.
Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки.
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