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Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО
Верховная рада Украины на заседании во вторник отправила на повторное второе чтение законопроект "О разведке", который необходим для сотрудничества с НАТО,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:29
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353
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служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире

Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО

15:29 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник отправила на повторное второе чтение законопроект "О разведке", который необходим для сотрудничества с НАТО, соответствующее решение поддержал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина должна принять пять законов, в том числе о разведке, закупках в оборонной сфере, Службе безопасности и гостайне в рамках сотрудничества с НАТО. Законопроект "О разведке" был принят в первом чтении в январе.
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Решение о направлении документа на доработку принято по инициативе одного из соавторов документа, председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Завитневич.
Законопроект определяет основные задачи и функции разведки, вводит понятие разведывательного сообщества Украины. Кроме того, документ определяет, какие организации являются разведывательными органами и основы их функционирования.
Вместе с тем законопроект исключает Службу безопасности и обороны Украины из перечня разведывательных органов. Вместо этого законопроект определяет СБУ как субъект разведывательного сообщества.
Документ также предусматривает, что Совет нацбезопасности и обороны координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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