Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. на заседании во вторник отправила на повторное второе чтение законопроект "О разведке", который необходим для сотрудничества с Верховная рада Украины на заседании во вторник отправила на повторное второе чтение законопроект "О разведке", который необходим для сотрудничества с НАТО , соответствующее решение поддержал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина должна принять пять законов, в том числе о разведке, закупках в оборонной сфере, Службе безопасности и гостайне в рамках сотрудничества с НАТО. Законопроект "О разведке" был принят в первом чтении в январе.

Решение о направлении документа на доработку принято по инициативе одного из соавторов документа, председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Завитневич.

Законопроект определяет основные задачи и функции разведки, вводит понятие разведывательного сообщества Украины. Кроме того, документ определяет, какие организации являются разведывательными органами и основы их функционирования.

Вместе с тем законопроект исключает Службу безопасности и обороны Украины из перечня разведывательных органов. Вместо этого законопроект определяет СБУ как субъект разведывательного сообщества.

Документ также предусматривает, что Совет нацбезопасности и обороны координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.