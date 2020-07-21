США не видят признаков для эскалации конфликта между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты не видят признаков для эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, сказал министр обороны США Марк Эспер.
"Я полагаю, последний вопрос касался стабильности в плане недопущения ядерного кризиса между Индией и Пакистаном. Очевидно, это две страны, которые обладают ядерным потенциалом. Это то, за чем мы пристально наблюдаем"- сказал Эспер в ходе онлайн-конференции.
"Я разговаривал со своими коллегами из Индии и Пакистана... Необходимо пристально следить, потому что никто не хочет видеть эскалации конфликта между (этими) двумя странами... Я не вижу признаков для этого в настоящий момент", - добавил глава Пентагона.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.