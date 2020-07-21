США не видят признаков для эскалации конфликта между Индией и Пакистаном

"Я полагаю, последний вопрос касался стабильности в плане недопущения ядерного кризиса между Индией и Пакистаном. Очевидно, это две страны, которые обладают ядерным потенциалом. Это то, за чем мы пристально наблюдаем"- сказал Эспер в ходе онлайн-конференции.