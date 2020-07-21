Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки

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В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.