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Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
2020-07-21T15:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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видео, военные учения - безопасность, камчатский край, видео
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
2020-07-21T15:27
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Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки

15:27 21.07.2020
166
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
2701003
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Камчатский край
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