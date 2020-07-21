https://ria.ru/20200721/1574656202.html
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
2020-07-21T15:27
2020-07-21T15:27
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
2020-07-21T15:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, военные учения - безопасность, камчатский край, видео
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.