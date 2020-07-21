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Распространение нового коронавируса
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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 52 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 52 тысячи, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения (RIVM). РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:25
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, нидерланды, в мире

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 52 тысячи

15:25 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 52 тысячи, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 52 073 человек, за последнюю неделю было выявлено 987 новых случаев заражения. Это почти в два раза больше, чем за неделю до этого (534 случая).
"Новый коронавирус вновь распространяется в Нидерландах. Число инфицированных увеличивается", - говорится в заявлении института. Коэффициент репродукции коронавируса вырос и на этой неделе составляет 1,29.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6136, за неделю скончались семь человек. В больницы за время эпидемии на лечение поступили около 11,9 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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