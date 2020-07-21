Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в пределах МКАД

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы: в Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы: в ЦАО , ЗАО и СЗАО, теперь правила грузового каркаса будут действовать на территории всей столицы в пределах МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Грузовой каркас - это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту.

"С 1 августа ещё в трёх округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков - жителям города будет ещё комфортнее. Новые правила проезда грузовиков введут в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД - это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки - большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен, главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы.