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Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в пределах МКАД
Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы: в ЦАО, ЗАО и СЗАО, теперь правила грузового каркаса будут действовать на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:24
цао
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
цао, москва, общество

Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в пределах МКАД

15:24 21.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосты ДПС появились возле Крымского моста
Посты ДПС появились возле Крымского моста
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах Москвы: в ЦАО, ЗАО и СЗАО, теперь правила грузового каркаса будут действовать на территории всей столицы в пределах МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Грузовой каркас - это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту.
"С 1 августа ещё в трёх округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков - жителям города будет ещё комфортнее. Новые правила проезда грузовиков введут в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД - это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки - большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен, главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы.
"Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух - в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Также в этих округах на 21% сократилось количество аварий с участием грузового транспорта и в 2,3 раза снизилась концентрация оксида азота в воздухе. Просим водителей заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону грузового каркаса", - говорится в сообщении.
Владимир Путин
26 июня 2019, 14:47
За соблюдением правил проезда большегрузов нужен контроль, заявил Путин
310001
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ЦАОМоскваОбщество
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