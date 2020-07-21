ЦИК утвердил списки кандидатов трех партий на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЦИК РФ утвердил списки кандидатов партии "Яблоко", Коммунистической партии Коммунисты России и Коммунистической партии социальной справедливости на дополнительных выборах в Госдуму по четырем одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования в сентябре, следует из постановления комиссии.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.

На заседании во вторник ЦИК утвердил списки кандидатов от партий "Яблоко" в количестве одного человека, Коммунистической партии Коммунисты России в количестве четырех человек и Коммунистической партии социальной справедливости в количестве двух человек.