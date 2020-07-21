Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574655766.html
ЦИК утвердил списки кандидатов трех партий на довыборах в Госдуму
ЦИК РФ утвердил списки кандидатов партии "Яблоко", Коммунистической партии Коммунисты России и Коммунистической партии социальной справедливости на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:23
коммунисты россии
цик рф
яблоко
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6a894c799acd8373115d538b7299594a.jpg
https://ria.ru/20200721/1574643845.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6a894c799acd8373115d538b7299594a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_159:0:2888:2047_1400x0_80_0_0_767fcfd7bb550b44d97a8f747c1e1245.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_500:0:2547:2047_1400x0_80_0_0_1dc6a3892ccc44ff3e11bec70ddab28e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммунисты россии, цик рф, яблоко, госдума рф, политика

ЦИК утвердил списки кандидатов трех партий на довыборах в Госдуму

15:23 21.07.2020
139
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЦИК РФ утвердил списки кандидатов партии "Яблоко", Коммунистической партии Коммунисты России и Коммунистической партии социальной справедливости на дополнительных выборах в Госдуму по четырем одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования в сентябре, следует из постановления комиссии.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
На заседании во вторник ЦИК утвердил списки кандидатов от партий "Яблоко" в количестве одного человека, Коммунистической партии Коммунисты России в количестве четырех человек и Коммунистической партии социальной справедливости в количестве двух человек.
Также ЦИК зарегистрировал список уполномоченных представителей партий на дополнительных выборах в Госдуму.
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
Вчера, 12:50
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
100006
Обсудить 0
Коммунисты РоссииЦИК РФЯблокоГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Здание Государственной думы РФ
На дополнительные выборы депутатов Госдумы выдвинут 31 кандидат
Посты ДПС появились возле Крымского моста
Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в пределах МКАД
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тюменской области выявили очаг коронавируса в строительной компании
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Тест на коронавирус
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 52 тысячи
Подсчет голосов
Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Михаил Дегтярев
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев назвал свою основную задачу
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Россию в желании повлиять на американские выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Лента новостейМолния