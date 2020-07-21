Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко , общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.

Как передает официальный сайт президента , такое заявление Лукашенко сделал во вторник в Гомеле, где торжественно открыл городскую поликлинику и пообщался с местными жителями.

"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы, и жить на этой земле вместе со своими детьми", - заявил Лукашенко.

Он посоветовал не верить тем, кто обещает проведение в стране быстрых реформ и обогащение без труда за короткий срок. "Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", - сказал глава государства.

Лукашенко напомнил, как в течение нескольких десятилетий шаг за шагом восстанавливали Гомельскую область , боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС , и тогда белорусам "никто ничего не обещал". "Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки… Не купитесь, не потеряйте свою страну", - сказал он.