https://ria.ru/20200721/1574655707.html
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:22
2020-07-21T15:24
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
гомельская область
белоруссия
гомель
в мире
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гомельская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, гомельская область, белоруссия, гомель, в мире
МИНСК, 21 июл - РИА Новости.
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко
, общаясь с жителями Гомеля
в преддверии выборов на главный государственный пост.
Как передает официальный сайт президента
, такое заявление Лукашенко сделал во вторник в Гомеле, где торжественно открыл городскую поликлинику и пообщался с местными жителями.
"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы, и жить на этой земле вместе со своими детьми", - заявил Лукашенко.
Он посоветовал не верить тем, кто обещает проведение в стране быстрых реформ и обогащение без труда за короткий срок. "Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", - сказал глава государства.
Лукашенко напомнил, как в течение нескольких десятилетий шаг за шагом восстанавливали Гомельскую область
, боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС
, и тогда белорусам "никто ничего не обещал". "Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки… Не купитесь, не потеряйте свою страну", - сказал он.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.