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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200721/1574655619.html
Глава Пентагона обвинил Россию в желании повлиять на американские выборы
Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Россия и другие страны хотят повлиять на грядущие выборы в стране . РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:20
президентские выборы в сша - 2020
россия
марк эспер
министерство обороны сша
сша
в мире
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_0:118:3074:1847_1400x0_80_0_0_17ad8888b9bf878fd1e75dc2be0a4dab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире

Глава Пентагона обвинил Россию в желании повлиять на американские выборы

15:20 21.07.2020
300
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Россия и другие страны хотят повлиять на грядущие выборы в стране .
"Ясно, что Россия и другие страны, как мы считаем, хотят повлиять на американские выборы, если не вмешаться. Мы работаем очень усиленно. Министерство обороны США поддерживает межведомственные усилия министерства внутренней безопасности. Мы полностью уверены, что мы можем сохранить неприкосновенность наших выборов, потому что это самая важная вещь для демократии - обеспечить неприкосновенность выборов", - сказал Эспер в ходе онлайн конференции.
"У нас были очень хорошие выборы в 2018, и я уверен, что мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить то же самое для будущих президентских выборов, выборов в сенат, конгресс", - добавил он.
Эспер также заявил, что Россия пытается повлиять и на выборы в других странах мира.
Лондон
Вчера, 12:56
В Британии опубликовали доклад о "российском вмешательстве" в политику
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.
1330036
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Президентские выборы в США - 2020РоссияМарк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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