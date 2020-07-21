Глава Пентагона обвинил Россию в желании повлиять на американские выборы

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Россия и другие страны хотят повлиять на грядущие выборы в стране .

"Ясно, что Россия и другие страны, как мы считаем, хотят повлиять на американские выборы, если не вмешаться. Мы работаем очень усиленно. Министерство обороны США поддерживает межведомственные усилия министерства внутренней безопасности. Мы полностью уверены, что мы можем сохранить неприкосновенность наших выборов, потому что это самая важная вещь для демократии - обеспечить неприкосновенность выборов", - сказал Эспер в ходе онлайн конференции.

"У нас были очень хорошие выборы в 2018, и я уверен, что мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить то же самое для будущих президентских выборов, выборов в сенат, конгресс", - добавил он.

Эспер также заявил, что Россия пытается повлиять и на выборы в других странах мира.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.