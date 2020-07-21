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В Турции рассказали, какие отели первыми будут готовы принять туристов
Турецкие принимающие компании привели статистику по открытым отелям в провинции Анталья и Стамбуле. Из нее следует, что после возобновления авиасообщения с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:06
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РИА Новости
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туризм, гостиницы, отели, белек, кемер, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул

В Турции рассказали, какие отели первыми будут готовы принять туристов

17:06 21.07.2020
11087
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на бухту Гюверджинлик и бассейны отеля Lujo Bodrum
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Турецкие принимающие компании привели статистику по открытым отелям в провинции Анталья и Стамбуле. Из нее следует, что после возобновления авиасообщения с Россией гостям страны первое время будут доступны почти исключительно пятизвездочные гостиницы, сообщает АТОР.
В последние годы большинство отдыхающих приезжают в Турцию из России и Германии. Но из-за пандемии эти страны пока не отправляют путешественников на зарубежные курорты. И на турецком отельном рынке сложилась парадоксальная ситуация, говорят эксперты.
Множество гостиниц провинции Анталья уже получили "сертификаты здоровья" и внедрили безопасные протоколы приема гостей, но открываться они не спешат. Так, в Белеке работают около 40 процентов отелей, в Кемере – около 35 процентов, в Аланье – 20 процентов.
Однако львиная из них – это дорогие пятизвездочные отели. В регионах Кемер и Белек открылись около 60 процентов из них, в Аланье – около 40 процентов. "В эконом-сегменте на курортах очень мало гостиниц решились возобновить сейчас работу. Из 250 отелей, расположенных в центре Аланьи (здесь преобладают небольшие объекты категории три и четыре звезды на 40-70 номеров) работают сейчас менее десяти", — рассказывает один из отельеров.
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В центре курортов Кемер, Бельдиби и Гейнюк также подавляющее большинство бюджетных гостиниц решили пока не открываться.
Таким образом, на первом этапе ожидаемого возобновления авиасообщения с Турцией гостям будут доступны отели уровня пять звезд, что скажется на средней цене предлагаемых турпакетов.
Представители турецких принимающих компаний отмечают, что открывшиеся пятизвездочные отели готовы бронировать номера для туристов по ценам, объявленным еще в январе-феврале 2019 года.
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Демпинга, впрочем, сейчас тоже не ожидают. На первом этапе большинство клиентов турецких "пятизвездников" в этом сезоне будут составлять туристы с перенесенными турами на май-июль, не состоявшимися из-за пандемийных ограничений, поэтому недозагрузки турецкие "пятерки" не ждут.
Открытие бюджетных мест размещения будет зависеть от формата и сроков восстановления чартерного авиасообщения, отмечают отельеры. Если это случится только осенью, то для многих таких объектов будет проще не открываться вообще. Это означает, что "Турции в эконом-формате" в этом сезоне может и не быть.
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