https://ria.ru/20200721/1574655567.html
В Тюменской области выявили очаг коронавируса в строительной компании
Новый очаг COVID-19 выявлен в строительной компании в городе Тобольск Тюменской области, там заболели 57 человек, сообщает во вторник управление... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:22
2020-07-21T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тобольск
тюменская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тобольск, тюменская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости.
Новый очаг COVID-19
выявлен в строительной компании в городе Тобольск Тюменской области
, там заболели 57 человек, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора
по региону.
"Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован на минувшей неделе с 13 по 19 июля в строительной компании в Тобольске. Там выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц", - говорится в сообщении.
Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев отметил, что новые случаи заболевания также выявлены в Тюменской областной клинической больнице №2.
"Под контролем в областном управлении Роспотребнадзора находятся пять очагов COVID-19 с общим количеством пострадавших 154 человека. Количество контактных превысило 1,5 тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Летюшева.
По его словам, 67%, или 444 случая заболевания COVID-19 в регионе за минувшую неделю приходятся на семейные очаги.
"Учитывая, что распространение COVID-19 идет, в основном, через семейные очаги, можно сделать вывод, что рост заболеваемости связан с массовым пренебрежением правилами санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил Летюшев.
Он рекомендовал не посещать места массового скопления людей, в том числе пляжи, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, особенно в магазинах и общественном транспорте.
За последние сутки в Тюменской области зарегистрированы 106 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 4885); 22 человека за весь период скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.