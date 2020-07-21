В Тюменской области выявили очаг коронавируса в строительной компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Новый очаг Новый очаг COVID-19 выявлен в строительной компании в городе Тобольск Тюменской области , там заболели 57 человек, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.

"Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован на минувшей неделе с 13 по 19 июля в строительной компании в Тобольске. Там выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц", - говорится в сообщении.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев отметил, что новые случаи заболевания также выявлены в Тюменской областной клинической больнице №2.

"Под контролем в областном управлении Роспотребнадзора находятся пять очагов COVID-19 с общим количеством пострадавших 154 человека. Количество контактных превысило 1,5 тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Летюшева.

По его словам, 67%, или 444 случая заболевания COVID-19 в регионе за минувшую неделю приходятся на семейные очаги.

"Учитывая, что распространение COVID-19 идет, в основном, через семейные очаги, можно сделать вывод, что рост заболеваемости связан с массовым пренебрежением правилами санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил Летюшев.

Он рекомендовал не посещать места массового скопления людей, в том числе пляжи, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, особенно в магазинах и общественном транспорте.

За последние сутки в Тюменской области зарегистрированы 106 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 4885); 22 человека за весь период скончались.