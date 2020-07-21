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Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
Закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании принят Госдумой своевременно, учитывая обстановку с пандемией в мире, считает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:18
александр костенко
госдума рф
политика
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В этот раз голосовать не ходил,а зря! В следующий раз пойду! Приготовлю лист бумаги,подотрусь им.И в урну брошу не лист голосования,а свой лист,которым подтерся!!!Пущай считают!!!
94
Да,да,да.Явка в урне будет 99.9% и все за то что им нужно,это уже прошли с поправками для (0)!
90
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр костенко, госдума рф, политика

Эксперт оценил закон о многодневном голосовании

15:18 21.07.2020
5291
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов
Подсчет голосов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании принят Госдумой своевременно, учитывая обстановку с пандемией в мире, считает заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
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Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
"Это отличная вещь и очень правильная и своевременно, что Государственная Дума сейчас, уходя на летние каникулы, приняла этот закон", - сказал он.
По мнению эксперта, все эти меры направлены прежде всего на защиту здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса. "Голосование в течение трех дней позволит развести потоки граждан и обезопасить их здоровье, а также защитить членов участковых избирательных комиссий", - добавил Костенко.
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1731224146
Обсудить 16
Александр КостенкоГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
В этот раз голосовать не ходил,а зря! В следующий раз пойду! Приготовлю лист бумаги,подотрусь им.И в урну брошу не лист голосования,а свой лист,которым подтерся!!!Пущай считают!!!
21 июля, 15:45
Михаил Косолапов
74110027
Да,да,да.Явка в урне будет 99.9% и все за то что им нужно,это уже прошли с поправками для (0)!
21 июля, 15:43
Александр Сафронов
7530903
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