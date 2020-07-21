https://ria.ru/20200721/1574655534.html
Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
Закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании принят Госдумой своевременно, учитывая обстановку с пандемией в мире, считает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:18
2020-07-21T15:18
александр костенко
госдума рф
политика
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https://ria.ru/20200716/1574461793.html
https://ria.ru/20200716/1574448477.html
Михаил Косолапов
В этот раз голосовать не ходил,а зря! В следующий раз пойду! Приготовлю лист бумаги,подотрусь им.И в урну брошу не лист голосования,а свой лист,которым подтерся!!!Пущай считают!!!
94
Александр Сафронов
Да,да,да.Явка в урне будет 99.9% и все за то что им нужно,это уже прошли с поправками для (0)!
90
16
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр костенко, госдума рф, политика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании принят Госдумой
своевременно, учитывая обстановку с пандемией в мире, считает заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
"Это отличная вещь и очень правильная и своевременно, что Государственная Дума сейчас, уходя на летние каникулы, приняла этот закон", - сказал он.
По мнению эксперта, все эти меры направлены прежде всего на защиту здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса. "Голосование в течение трех дней позволит развести потоки граждан и обезопасить их здоровье, а также защитить членов участковых избирательных комиссий", - добавил Костенко
.