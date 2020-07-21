Министр обороны США сообщил о продолжении продажи оружия Тайваню

"Мы привержены региональной безопасности и миру. Мы будем придерживаться наших обязательств... Что касается Тайваня, то говорим о поставках оружия. Мы продолжим продавать оружие (Тайваню). Мы продолжим проводить операции по поддержанию свободы навигации, включая (операции) в Тайваньском проливе", - сказал Эспер в ходе онлайн конференции.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.