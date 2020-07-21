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Министр обороны США сообщил о продолжении продажи оружия Тайваню
Министр обороны США Марк Эспер сказал, что Соединенные Штаты продолжат осуществлять продажу оружия Тайваню. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:18
марк эспер
мид кнр
lockheed martin
тайвань
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353
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марк эспер, мид кнр, lockheed martin , тайвань, китай, в мире

Министр обороны США сообщил о продолжении продажи оружия Тайваню

15:18 21.07.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер сказал, что Соединенные Штаты продолжат осуществлять продажу оружия Тайваню.

"Мы привержены региональной безопасности и миру. Мы будем придерживаться наших обязательств... Что касается Тайваня, то говорим о поставках оружия. Мы продолжим продавать оружие (Тайваню). Мы продолжим проводить операции по поддержанию свободы навигации, включая (операции) в Тайваньском проливе", - сказал Эспер в ходе онлайн конференции.

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МИД КНР ранее объявил, что Пекин вводит санкции против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню. Ранее госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot на общую сумму 620 миллионов долларов. Главным подрядчиком сделки выступает компания Lockheed Martin.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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