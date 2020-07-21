США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, заявил Эспер

"Мы хотим противостоять навязчивому поведению китайцев в Южно-Китайском море. Это происходит уже многие годы… Мы хотим обеспечить там свободную навигацию. Вы знаете, что 80% мировой торговли проходит через Индо-Тихоокеанский регион, в особенности через Южно-Китайское море. Поэтому мы хотим убедиться в том, чтобы там была обеспечена свободная и открытая навигация, иначе это может сильно повлиять на международную торговлю", - сказал Эспер на онлайн пресс-конференции.