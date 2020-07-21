США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, заявил Эспер

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, направлять туда авианосцы для учений, и никто не сможет это остановить, заявил министр обороны страны Марк Эспер.
Авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган" 17 июля возобновили учения в Южно-Китайском море.
"Мы хотим противостоять навязчивому поведению китайцев в Южно-Китайском море. Это происходит уже многие годы… Мы хотим обеспечить там свободную навигацию. Вы знаете, что 80% мировой торговли проходит через Индо-Тихоокеанский регион, в особенности через Южно-Китайское море. Поэтому мы хотим убедиться в том, чтобы там была обеспечена свободная и открытая навигация, иначе это может сильно повлиять на международную торговлю", - сказал Эспер на онлайн пресс-конференции.
Он также отметил, что партнеры США в Южной Азии должны защищать свои территориальные воды, а Китай - соблюдать суверенитет стран региона.
"Что касается американских авианосцев… Их направляли в Южно-Китайское море со времен Второй мировой войны. И мы продолжим там присутствовать, и никто нас не остановит... Мы продолжим проводить там учения", - подчеркнул глава Пентагона.
Предыдущие учения авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган" провели 4-5 июля, тогда в учениях принимал участие также стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Военные США по традиции сообщили, что учения призваны показать приверженность США стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя учения, заявил, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе, а также вбить клин в отношения региональных стран.