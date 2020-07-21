Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574655363.html
США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, заявил Эспер
США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, направлять туда авианосцы для учений, и никто не сможет это остановить, заявил министр обороны страны Марк... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:16
чжао лицзянь
марк эспер
министерство обороны сша
мид кнр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_0:11:3930:2222_1400x0_80_0_0_d199711c3c0bf0f6eff5785db4f2895f.jpg
https://ria.ru/20200715/1574374327.html
https://ria.ru/20200713/1574304120.html
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_0:11:3930:2222_1400x0_80_0_0_d199711c3c0bf0f6eff5785db4f2895f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_443:0:3930:2615_1400x0_80_0_0_67dce721913e7c5427eb239c287b1a38.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151712/07/1517120728_1269:0:3884:2615_1400x0_80_0_0_a1909fc363ad25935aecba820dcb212a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, марк эспер, министерство обороны сша, мид кнр, китай, сша, в мире

США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, заявил Эспер

15:16 21.07.2020
599
© Фото : U.S. Navy / David FlewellynЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, направлять туда авианосцы для учений, и никто не сможет это остановить, заявил министр обороны страны Марк Эспер.
Авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган" 17 июля возобновили учения в Южно-Китайском море.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
15 июля, 11:40
Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море
"Мы хотим противостоять навязчивому поведению китайцев в Южно-Китайском море. Это происходит уже многие годы… Мы хотим обеспечить там свободную навигацию. Вы знаете, что 80% мировой торговли проходит через Индо-Тихоокеанский регион, в особенности через Южно-Китайское море. Поэтому мы хотим убедиться в том, чтобы там была обеспечена свободная и открытая навигация, иначе это может сильно повлиять на международную торговлю", - сказал Эспер на онлайн пресс-конференции.
Он также отметил, что партнеры США в Южной Азии должны защищать свои территориальные воды, а Китай - соблюдать суверенитет стран региона.
"Что касается американских авианосцев… Их направляли в Южно-Китайское море со времен Второй мировой войны. И мы продолжим там присутствовать, и никто нас не остановит... Мы продолжим проводить там учения", - подчеркнул глава Пентагона.
Предыдущие учения авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган" провели 4-5 июля, тогда в учениях принимал участие также стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Военные США по традиции сообщили, что учения призваны показать приверженность США стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя учения, заявил, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе, а также вбить клин в отношения региональных стран.
Южно-Китайское море
13 июля, 21:52
США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море
310035
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньМарк ЭсперМинистерство обороны СШАМИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США сообщил о продолжении продажи оружия Тайваню
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Россию в желании повлиять на американские выборы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США хочет посетить Китай
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края
Памятник В. И. Ленину
В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Кабмин заявил об отсутствии доказательств "широкого" вмешательства России
Мюнхенская конференция по безопасности
США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой"
Подсчет голосов
Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
Теплоход Армения
Историк выяснил детали гибели теплохода у берегов Крыма в 1941 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи
Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тюменской области выявили очаг коронавируса в строительной компании
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Лента новостейМолния