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Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его команда - пять человек, все они непубличные. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:31
михаил дегтярев
москва
хабаровск
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москва
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
михаил дегтярев, москва, хабаровск

Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы

15:17 21.07.2020 (обновлено: 15:31 21.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его команда - пять человек, все они непубличные.
"Про команду вы спросили, я сразу отвечу. По поводу тех, кто работает, - они на местах. Со мной пять человек, пока приехало двое, приедут еще трое. Все они непубличные, и все они будут заниматься вопросами правовыми, контролем, работой со СМИ, аппарат, протокол. Любой руководитель, приезжая на рабочее место, привозит несколько человек с собой", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу
"Министры пока все на местах. Если кто-то будет уходить, будем рассматривать по профессиональному признаку. Если хабаровчанин толковый, будем рассматривать. Если кандидат с опытом в других регионах - ради бога. Будем рассматривать, если будут образовываться вакансии. Никаких революций, сноса руководителей не будет. Устойчивость – это люди", - сказал он.
В понедельник президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Михаил Дегтярев
Вчера, 10:58
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22301022
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