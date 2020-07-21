https://ria.ru/20200721/1574655330.html
Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его команда - пять человек, все они непубличные. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:17
2020-07-21T15:31
михаил дегтярев
москва
хабаровск
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1
москва
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, москва, хабаровск
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил, что его команда - пять человек, все они непубличные.
"Про команду вы спросили, я сразу отвечу. По поводу тех, кто работает, - они на местах. Со мной пять человек, пока приехало двое, приедут еще трое. Все они непубличные, и все они будут заниматься вопросами правовыми, контролем, работой со СМИ, аппарат, протокол. Любой руководитель, приезжая на рабочее место, привозит несколько человек с собой", - сказал Дегтярев журналистам.
"Министры пока все на местах. Если кто-то будет уходить, будем рассматривать по профессиональному признаку. Если хабаровчанин толковый, будем рассматривать. Если кандидат с опытом в других регионах - ради бога. Будем рассматривать, если будут образовываться вакансии. Никаких революций, сноса руководителей не будет. Устойчивость – это люди", - сказал он.
В понедельник президент России Владимир Путин
во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала
с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК
и ФСБ
, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву
. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово
", виновным себя не признает.