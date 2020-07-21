Дегтярев рассказал о команде, которую привез из Москвы

"Про команду вы спросили, я сразу отвечу. По поводу тех, кто работает, - они на местах. Со мной пять человек, пока приехало двое, приедут еще трое. Все они непубличные, и все они будут заниматься вопросами правовыми, контролем, работой со СМИ, аппарат, протокол. Любой руководитель, приезжая на рабочее место, привозит несколько человек с собой", - сказал Дегтярев журналистам.