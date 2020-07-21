Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Михаил Дегтярев на призывы митингующих на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и общаться, но уточнил, что пока не время.

"Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать… Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь", - сказал Дегтярев журналистам в ответ на вопрос, будет ли он "успокаивать" протестующих.

Он отметил, что слышал через окно, как митингующие кричат "Дегтярев, выходи". "Я с удовольствием выйду и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся", - сказал Дегтярев, добавив, что пока еще "не время".

"Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя", - сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала . Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.