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Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним
Врио губернатора Михаил Дегтярев на призывы митингующих на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и общаться, но уточнил, что пока не время. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:15
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровск
хабаровский край
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бардак какой-то... выходи...ну выйдет - и что? Стоит толпа и орет - чего с ней разговаривать? Мальчиков навальнят с мегафонами перекрикивать? Бесполезно. Вместо скакания и орания лучше РАБОТАТЬ прошли. Сегодня, между прочим, не выходной, а в Хабаровске, оказывается, людям работать не надо
58
Трутнево-путинская школа на лицо! Работать он сюда приехал, вехтовальщик самарский.. Он названия посёлков и городов нашего края не знает и учить их названия полгода будет.. Работать он по всей видимости тоже на 10ом этаже собрался все время своего врийства... Клоун из москвы....
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4
москва
хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним

15:15 21.07.2020
16627
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев на призывы митингующих на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и общаться, но уточнил, что пока не время.
"Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать… Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь", - сказал Дегтярев журналистам в ответ на вопрос, будет ли он "успокаивать" протестующих.
Он отметил, что слышал через окно, как митингующие кричат "Дегтярев, выходи". "Я с удовольствием выйду и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся", - сказал Дегтярев, добавив, что пока еще "не время".
"Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя", - сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
бардак какой-то... выходи...ну выйдет - и что? Стоит толпа и орет - чего с ней разговаривать? Мальчиков навальнят с мегафонами перекрикивать? Бесполезно. Вместо скакания и орания лучше РАБОТАТЬ прошли. Сегодня, между прочим, не выходной, а в Хабаровске, оказывается, людям работать не надо
21 июля, 15:22
О Ольга Занкова
27100228
Трутнево-путинская школа на лицо! Работать он сюда приехал, вехтовальщик самарский.. Он названия посёлков и городов нашего края не знает и учить их названия полгода будет.. Работать он по всей видимости тоже на 10ом этаже собрался все время своего врийства... Клоун из москвы....
21 июля, 16:54
Константин Смирнов
2000006
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