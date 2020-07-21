https://ria.ru/20200721/1574655268.html
Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним
Врио губернатора Михаил Дегтярев на призывы митингующих на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и общаться, но уточнил, что пока не время. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:15
2020-07-21T15:15
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровск
хабаровский край
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https://ria.ru/20200721/1574633099.html
Ольга Занкова
бардак какой-то... выходи...ну выйдет - и что? Стоит толпа и орет - чего с ней разговаривать? Мальчиков навальнят с мегафонами перекрикивать? Бесполезно. Вместо скакания и орания лучше РАБОТАТЬ прошли. Сегодня, между прочим, не выходной, а в Хабаровске, оказывается, людям работать не надо
58
Константин Смирнов
Трутнево-путинская школа на лицо! Работать он сюда приехал, вехтовальщик самарский.. Он названия посёлков и городов нашего края не знает и учить их названия полгода будет.. Работать он по всей видимости тоже на 10ом этаже собрался все время своего врийства... Клоун из москвы....
26
4
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Михаил Дегтярев
на призывы митингующих на площади Хабаровска
пообещал выйти к ним и общаться, но уточнил, что пока не время.
"Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать… Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь", - сказал Дегтярев журналистам в ответ на вопрос, будет ли он "успокаивать" протестующих.
Он отметил, что слышал через окно, как митингующие кричат "Дегтярев, выходи". "Я с удовольствием выйду и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся", - сказал Дегтярев, добавив, что пока еще "не время".
"Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя", - сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае
с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала
. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК
и ФСБ
, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву
. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово
", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.