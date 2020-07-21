https://ria.ru/20200721/1574655123.html
Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что некоторые экономические показатели региона вызывают тревогу, они будут рассматриваться в первую... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:12
2020-07-21T15:12
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg
https://ria.ru/20200721/1574633099.html
1
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_53:0:870:613_1400x0_80_0_0_f30febbcbbefe143a1bd28295b58da3b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_155:0:768:613_1400x0_80_0_0_864cec960025412d6257b2c3b3f051bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, экономика
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил, что некоторые экономические показатели региона вызывают тревогу, они будут рассматриваться в первую очередь.
"Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые - тревогу. По малому и среднему бизнесу - сложности, это связано с пандемией и некоторыми решениями правительства края. Будем разбираться, поддержку должны получить все – и бюджетная сфера, и предприниматели, и те, кто в крупном коммерческом и госсекторе - госкомпании. Первоочередная задача – экономика и подготовка доклада президенту через месяц", - сказал Дегтярев журналистам.
По его словам, ситуация сейчас уникальная, редко когда президент дает понять, что готов через месяц принять и посмотреть все предложения. "Я буду к этому сильно готовиться. За месяц мы планируем серьезно поездить по краю", - сказал он, добавив, что посетит Комсомольск-на-Амуре
и предприятие, где производят Super Jet.
"Кроме того, меня волнует инвестпрограмма... Все, что краевое правительство планирует в 2021 году и далее вкладывать в развитие - строительство дорог, жилья, инфраструктуры. Общественное обсуждение подобных проектов необходимо", - добавил врио губернатора.