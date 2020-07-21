Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края

"Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые - тревогу. По малому и среднему бизнесу - сложности, это связано с пандемией и некоторыми решениями правительства края. Будем разбираться, поддержку должны получить все – и бюджетная сфера, и предприниматели, и те, кто в крупном коммерческом и госсекторе - госкомпании. Первоочередная задача – экономика и подготовка доклада президенту через месяц", - сказал Дегтярев журналистам.