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Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что некоторые экономические показатели региона вызывают тревогу, они будут рассматриваться в первую... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:12
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
экономика
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михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, экономика

Дегтярев оценил экономические показатели Хабаровского края

15:12 21.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что некоторые экономические показатели региона вызывают тревогу, они будут рассматриваться в первую очередь.
"Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые - тревогу. По малому и среднему бизнесу - сложности, это связано с пандемией и некоторыми решениями правительства края. Будем разбираться, поддержку должны получить все – и бюджетная сфера, и предприниматели, и те, кто в крупном коммерческом и госсекторе - госкомпании. Первоочередная задача – экономика и подготовка доклада президенту через месяц", - сказал Дегтярев журналистам.
По его словам, ситуация сейчас уникальная, редко когда президент дает понять, что готов через месяц принять и посмотреть все предложения. "Я буду к этому сильно готовиться. За месяц мы планируем серьезно поездить по краю", - сказал он, добавив, что посетит Комсомольск-на-Амуре и предприятие, где производят Super Jet.
"Кроме того, меня волнует инвестпрограмма... Все, что краевое правительство планирует в 2021 году и далее вкладывать в развитие - строительство дорог, жилья, инфраструктуры. Общественное обсуждение подобных проектов необходимо", - добавил врио губернатора.
Михаил Дегтярев
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Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
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Михаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайЭкономика
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