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В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона
Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:30
владимир ленин (владимир ульянов)
одесская область
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир ленин (владимир ульянов), одесская область, украина, в мире

В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона

15:12 21.07.2020 (обновлено: 15:30 21.07.2020)
793
© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник В. И. Ленину
Памятник В. И. Ленину
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Памятник В. И. Ленину. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда виноградарей, передает во вторник местный украинский сайт "Таймер".
"По решению сессии сельсовета, чтобы избежать демонтажа памятника вождю мирового пролетариата, решено было переделать его в болгарина Трифона — героя традиционного обряда виноградарей", - говорится в сообщении.
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
20 июня, 19:35
В Германии появился памятник Ленину
На сайте также опубликованы соответствующие фотографии, где видно, что теперь Ленин одет в национальную болгарскую одежду, а в руке держит виноградную лозу.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Указатель улиц в Одессе
18 декабря 2019, 15:04
В Одесской области демонтировали памятник Ленину
6160124
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Одесская областьУкраинаВ мире
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