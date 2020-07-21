https://ria.ru/20200721/1574655084.html
В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона
Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:12
2020-07-21T15:30
владимир ленин (владимир ульянов)
одесская область
украина
в мире
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одесская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ленин (владимир ульянов), одесская область, украина, в мире
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Памятник Владимиру Ленину
в Одесской области Украины
в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда виноградарей, передает во вторник местный украинский сайт "Таймер"
.
"По решению сессии сельсовета, чтобы избежать демонтажа памятника вождю мирового пролетариата, решено было переделать его в болгарина Трифона — героя традиционного обряда виноградарей", - говорится в сообщении.
На сайте также опубликованы соответствующие фотографии, где видно, что теперь Ленин одет в национальную болгарскую одежду, а в руке держит виноградную лозу.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.