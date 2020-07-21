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В Москве количество выпавших в июле осадков превысило месячную норму
Количество выпавших в Москве в июле осадков уже превысило месячную норму, сообщается на сайте "Метеоновости". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:14
москва
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, общество

В Москве количество выпавших в июле осадков превысило месячную норму

15:09 21.07.2020 (обновлено: 16:14 21.07.2020)
615
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество выпавших в Москве в июле осадков уже превысило месячную норму, сообщается на сайте "Метеоновости".
"В текущем июле дождей в центральных областях Европейской России много, но идут они неравномерно. За истекшие 20 дней в большинстве областей Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, норма по осадкам уже выполнена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что норма по осадкам для июля составляет 94 миллиметра.
Как уточнила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, на станции ВДНХ, которая является основной для Москвы, выпало 108% месячной нормы осадков.
"На станции ВДНХ выпало 108% месячной нормы, а на Балчуге, в центре города, выпало всего 69% нормы. На утро сегодняшнее выпало 101,7 миллиметров", - сказала она.
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