В Москве количество выпавших в июле осадков превысило месячную норму

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество выпавших в Количество выпавших в Москве в июле осадков уже превысило месячную норму, сообщается на сайте "Метеоновости".

"В текущем июле дождей в центральных областях Европейской России много, но идут они неравномерно. За истекшие 20 дней в большинстве областей Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, норма по осадкам уже выполнена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что норма по осадкам для июля составляет 94 миллиметра.

Как уточнила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, на станции ВДНХ, которая является основной для Москвы, выпало 108% месячной нормы осадков.