Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра

АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Германия считает, что Турция должна прекратить буровые работы в ИЭЗ Кипра и не начинать подобные работы вблизи греческих островов, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
"Мы говорили о Турции, о бурении. Относительно бурения и действий Турции в Средиземноморье наши позиции ясны - международное право должно соблюдаться, и через эту призму будет рассматриваться прогресс в отношениях ЕС с Турцией, если будет прекращена всякая деятельность в Восточном Средиземноморье", - сказал глава МИД ФРГ.
"Мы поддерживаем усилия (главы европейской дипломатии Мишеля) Борреля по этому вопросу", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли принимать немецкое председательство в ЕС какие-либо практические инициативы по прекращению действий Турции, Маас ответил: "Эта тема обсуждалась на совете по иностранным делам. Практически на каждом совещании министров мы поднимаем этот вопрос".
"Германия хочет ясной позиции относительно нарушений. Мы ожидаем от Турции, что должны быть прекращены работы по бурению возле Кипра и не должна начинаться новая деятельность. Это условие для прогресса. По этому вопросу в ЕС есть в большой степени единогласие", - сказал Маас.
Глава МИД Греции Дендиас сказал, что Анкара не отвечает на призывы ЕС.
"Незаконная и провокационная деятельность Турции имеет серьезные последствия. Турция игнорирует наши призывы прекратить провокационное поведение, уважать международное право, соблюдать свои обязательства. Вы знаете об инциденте с французским фрегатом. Мы знаем о проблемах с мигрантами в марте. Из последних провокационных действий было превращение Собора Святой Софии в мечеть", - сказал Дендиас.
Глава МИД выразил надежду, что ЕС определит меры, которые смогут остановить поведение Турции.
Он сказал, что Афины открыты к переговорам, но их условием должно быть соблюдение международного права, и "переговоры под давлением не ведутся".
"Вчера исполнилось 46 лет вторжения турецких войск на Кипр. И 46 лет часть европейского государства остаётся под оккупацией", - сказал министр.
19 января, 13:41МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра