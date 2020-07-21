Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи

Турция была одним из главных вопросов встречи. Греция на всех уровнях поднимает вопрос о планах Турции начать буровые работы вблизи Крита и о уже ведущейся работе возле Кипра.

"Мы говорили о Турции, о бурении. Относительно бурения и действий Турции в Средиземноморье наши позиции ясны - международное право должно соблюдаться, и через эту призму будет рассматриваться прогресс в отношениях ЕС с Турцией, если будет прекращена всякая деятельность в Восточном Средиземноморье", - сказал глава МИД ФРГ

"Одновременно мы в Евросоюзе видим необходимость диалога с Турцией, потому как Турция стратегически важная страна, как в рамках НАТО , так и в проблемах миграции. Нет иного пути, кроме как открытого и откровенного диалога", - сказал Маас.

"Мы поддерживаем усилия (главы европейской дипломатии Мишеля) Борреля по этому вопросу", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли принимать немецкое председательство в ЕС какие-либо практические инициативы по прекращению действий Турции, Маас ответил: "Эта тема обсуждалась на совете по иностранным делам. Практически на каждом совещании министров мы поднимаем этот вопрос".

"Германия хочет ясной позиции относительно нарушений. Мы ожидаем от Турции, что должны быть прекращены работы по бурению возле Кипра и не должна начинаться новая деятельность. Это условие для прогресса. По этому вопросу в ЕС есть в большой степени единогласие", - сказал Маас.

"Незаконная и провокационная деятельность Турции имеет серьезные последствия. Турция игнорирует наши призывы прекратить провокационное поведение, уважать международное право, соблюдать свои обязательства. Вы знаете об инциденте с французским фрегатом. Мы знаем о проблемах с мигрантами в марте. Из последних провокационных действий было превращение Собора Святой Софии в мечеть", - сказал Дендиас.

Глава МИД выразил надежду, что ЕС определит меры, которые смогут остановить поведение Турции.

Он сказал, что Афины открыты к переговорам, но их условием должно быть соблюдение международного права, и "переговоры под давлением не ведутся".