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Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра
Германия считает, что Турция должна прекратить буровые работы в ИЭЗ Кипра и не начинать подобные работы вблизи греческих островов, заявил министр иностранных... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:00
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никос дендиас, средиземноморье, хайко маас, мид германии, евросоюз, мид греции‎, кипр, турция, в мире

Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра

15:07 21.07.2020 (обновлено: 16:00 21.07.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Германии Никос Дендиас во время встречи
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Германия считает, что Турция должна прекратить буровые работы в ИЭЗ Кипра и не начинать подобные работы вблизи греческих островов, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Турция была одним из главных вопросов встречи. Греция на всех уровнях поднимает вопрос о планах Турции начать буровые работы вблизи Крита и о уже ведущейся работе возле Кипра.
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"Мы говорили о Турции, о бурении. Относительно бурения и действий Турции в Средиземноморье наши позиции ясны - международное право должно соблюдаться, и через эту призму будет рассматриваться прогресс в отношениях ЕС с Турцией, если будет прекращена всякая деятельность в Восточном Средиземноморье", - сказал глава МИД ФРГ.
"Одновременно мы в Евросоюзе видим необходимость диалога с Турцией, потому как Турция стратегически важная страна, как в рамках НАТО, так и в проблемах миграции. Нет иного пути, кроме как открытого и откровенного диалога", - сказал Маас.
"Мы поддерживаем усилия (главы европейской дипломатии Мишеля) Борреля по этому вопросу", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли принимать немецкое председательство в ЕС какие-либо практические инициативы по прекращению действий Турции, Маас ответил: "Эта тема обсуждалась на совете по иностранным делам. Практически на каждом совещании министров мы поднимаем этот вопрос".
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"Германия хочет ясной позиции относительно нарушений. Мы ожидаем от Турции, что должны быть прекращены работы по бурению возле Кипра и не должна начинаться новая деятельность. Это условие для прогресса. По этому вопросу в ЕС есть в большой степени единогласие", - сказал Маас.
Глава МИД Греции Дендиас сказал, что Анкара не отвечает на призывы ЕС.
"Незаконная и провокационная деятельность Турции имеет серьезные последствия. Турция игнорирует наши призывы прекратить провокационное поведение, уважать международное право, соблюдать свои обязательства. Вы знаете об инциденте с французским фрегатом. Мы знаем о проблемах с мигрантами в марте. Из последних провокационных действий было превращение Собора Святой Софии в мечеть", - сказал Дендиас.
Глава МИД выразил надежду, что ЕС определит меры, которые смогут остановить поведение Турции.
Он сказал, что Афины открыты к переговорам, но их условием должно быть соблюдение международного права, и "переговоры под давлением не ведутся".
"Вчера исполнилось 46 лет вторжения турецких войск на Кипр. И 46 лет часть европейского государства остаётся под оккупацией", - сказал министр.
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Никос ДендиасСредиземноморьеХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзМИД Греции‎КипрТурцияВ мире
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