Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой посетит Донбасс.
"Послезавтра мы с мадам президентом совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня очень ценно и важно, когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война. Госпожа президент подчеркнула, что правительство Швейцарии готово активно помогать украинскому Донбассу, в частности - в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии в Киеве.
По словам Зеленского, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе с обеих сторон линии разграничения.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.