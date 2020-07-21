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Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой посетит Донбасс. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:06
ситуация в днр и лнр
симонетта соммаруга
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
в мире
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А в Донецк он с ней не хочет приехать? Чтобы ей там могилы детей показали, которых ВСУ убило
25
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6
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ситуация в днр и лнр, симонетта соммаруга, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, в мире

Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии

15:06 21.07.2020
11648
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой посетит Донбасс.
"Послезавтра мы с мадам президентом совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня очень ценно и важно, когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война. Госпожа президент подчеркнула, что правительство Швейцарии готово активно помогать украинскому Донбассу, в частности - в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии в Киеве.
По словам Зеленского, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе с обеих сторон линии разграничения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСимонетта СоммаругаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНВ мире
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А в Донецк он с ней не хочет приехать? Чтобы ей там могилы детей показали, которых ВСУ убило
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