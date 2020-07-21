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"Промобот" поставит терминалы для измерения температуры в Мексику
Пермская компания "Промобот" (Promobot) в 2020 году поставит в Боливию и Мексику 80 терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:05
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РИА Новости
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353
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российский экспортный центр, promobot, сбербанк россии, боливия, европа, сша, технологии, экономика

"Промобот" поставит терминалы для измерения температуры в Мексику

15:05 21.07.2020
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© Фото : пресс-службой компании "Промобот"Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании Промобот
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пермская компания "Промобот" (Promobot) в 2020 году поставит в Боливию и Мексику 80 терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Измерять температуру в Боливии и Мексике будут устройства российской компании "Промобот". Их терминалы уже поставили в США, ОАЭ, Германию и Грецию. В рамках договоров, подписанных с партнерами компании, в 2020 году в Боливию отправятся 20 станций "Промобот Термоконтроль", а в Мексику - 60", - говорится в сообщении.
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании Промобот
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Терминалы "Термоконтроль" (Thermocontrol) работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса.
Ранее компания при поддержке РЭЦа поставила терминалы "Промобот Термоконтроль" в Германию и Грецию, США и ОАЭ. Также в течение года должны отправиться около ста станций в Европу, на Восточное Побережье США - 400 терминалов, в Дубай - ещё 200.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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Российский экспортный центрPromobotСбербанк РоссииБоливияЕвропаСШАТехнологииЭкономика
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