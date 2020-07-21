"Промобот" поставит терминалы для измерения температуры в Мексику

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пермская компания "Промобот" (Promobot) в 2020 году поставит в Боливию и Мексику 80 терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Измерять температуру в Боливии и Мексике будут устройства российской компании "Промобот". Их терминалы уже поставили в США, ОАЭ, Германию и Грецию. В рамках договоров, подписанных с партнерами компании, в 2020 году в Боливию отправятся 20 станций "Промобот Термоконтроль", а в Мексику - 60", - говорится в сообщении.
Терминалы "Термоконтроль" (Thermocontrol) работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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