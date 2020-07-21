"Промобот" поставит терминалы для измерения температуры в Мексику

Терминалы "Термоконтроль" (Thermocontrol) работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса.