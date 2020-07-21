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Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
России не грозит эпидемия чумы, болезнь успешно лечится, бубонная чума не передается от человека к человеку, заявил главный инфекционист Федерального... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:43
владимир никифоров
здоровье - общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
улан-батор
китай
монголия
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир никифоров, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, улан-батор, китай, монголия, общество

Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

15:02 21.07.2020 (обновлено: 17:43 21.07.2020)
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© РИА НовостиВывеска биологическая опасность
Вывеска биологическая опасность
© РИА Новости
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. России не грозит эпидемия чумы, болезнь успешно лечится, бубонная чума не передается от человека к человеку, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
"Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она в Китае постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре три года назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день", - сказал Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Он отметил, что передача бубонной чумы от человека к человеку невозможна, она не заразна.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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Владимир НикифоровЗдоровье - ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаУлан-БаторКитайМонголияОбщество
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