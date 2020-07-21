https://ria.ru/20200721/1574654241.html
Власти Британии хотят взять под контроль рекламу криптовалюты
Правительство Великобритании планирует взять под контроль размещение рекламы криптовалюты, адресованной розничным инвесторам. Соответствующие консультации на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:02
2020-07-21T15:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Наталья Копылова.
Правительство Великобритании
планирует взять под контроль размещение рекламы криптовалюты, адресованной розничным инвесторам. Соответствующие консультации на этой неделе начало британское министерство финансов.
По мнению ведомства, реклама криптовалюты, которая в настоящее время не регулируется, может нести в себе риски для потенциальных инвесторов из-за непрозрачности информации о финансовом продукте.
"Продвижение крипто-активов в настоящее время не регулируется, но их распространение и тот факт, что они часто ориентированы на розничных инвесторов, подчеркивают важность того, чтобы рекламные акции были открыты в отношении рисков", - говорится в сообщении минфина.
Минфин предлагает наделить соответствующими полномочиями управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Авторизованные компании, занимающиеся продвижением рекламы финансовых продуктов и услуг должны будут получить разрешение от FCA на размещение рекламы криптовалюты.
Ожидается, что консультации с заинтересованными ведомствами и участниками рынка будут проходить с 20 июля до 25 октября.