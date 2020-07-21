Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу

"Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах", - сказал Дегтярев журналистам.