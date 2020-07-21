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Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала имеет право трудиться, никто в отставку не уходит. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:03
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работу

14:58 21.07.2020 (обновлено: 15:03 21.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала имеет право трудиться, никто в отставку не уходит.
"Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Сергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
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