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В ОП оценили указ о национальных целях развития до 2030 года
Цели развития России до 2030 года учитывают заданные ранее президентом векторы, Общественная палата продолжит выполнять обязательства по участию в корректировке РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:57
лидия михеева
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
лидия михеева, экономика

В ОП оценили указ о национальных целях развития до 2030 года

14:57 21.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Цели развития России до 2030 года учитывают заданные ранее президентом векторы, Общественная палата продолжит выполнять обязательства по участию в корректировке национальных проектов и контролю за их реализацией, сообщила журналистам секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Президент во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года, обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.
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"Названные в указе цели развития России до 2030 года учитывают векторы, которые были обозначены президентом еще в начале 2020 года. В новую эпоху необходима стратегия, которая объединит все ранее запущенные проекты и поручения, в том числе майский указ 2018 года и национальные проекты. И уже осенью такая стратегия будет полностью сформирована", - рассказала Михеева.
Цели стратегического развития, как отметила глава ОП РФ, были скорректированы в соответствии с текущей экономической, социальной и эпидемиологической ситуацией не только в России, но и в мире.
"Пандемия коронавируса внесла свои изменения во многие сферы жизни, создав определенные ограничения для реализации ранее принятых решений. На данном этапе все ведомства должны скорректировать свою работу, чтобы совместными усилиями достичь поставленных целей в указанные сроки. Ранее ОП РФ взяла на себя обязательства по участию в корректировке национальных проектов и контролю за их реализацией. Мы фактически уже занимаемся этим", - добавила глава ОП РФ.
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