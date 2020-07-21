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Дегтярев назвал свою основную задачу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:14
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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353
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сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев назвал свою основную задачу

14:56 21.07.2020 (обновлено: 15:14 21.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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"Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет", - сообщил журналистам Дегтярев.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Сергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПолитикаМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
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