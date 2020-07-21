Дегтярев назвал свою основную задачу

"Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет", - сообщил журналистам Дегтярев.