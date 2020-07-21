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Экспортерам выделят более 850 млн рублей на сертификацию товаров
Объем бюджетных субсидий, выделяемых российским предприятиям-экспортерам на сертификацию товаров для внешних рынков, составит в текущем году более 850 миллионов РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:49
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), экономика

Экспортерам выделят более 850 млн рублей на сертификацию товаров

14:55 21.07.2020 (обновлено: 15:49 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объем бюджетных субсидий, выделяемых российским предприятиям-экспортерам на сертификацию товаров для внешних рынков, составит в текущем году более 850 миллионов рублей, что в полтора раза превышает ранее согласованную сумму, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Экспортеры смогут компенсировать часть затрат на эти цели за текущий год и не ранее второй половины 2019 года. Запуск программы планируется в третьем квартале 2020 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о получении субсидий экспортерами на сертификацию товаров для внешних рынков и приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию).
Как пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, российские экспортеры на зарубежных рынках сталкиваются с необходимостью соблюдать требования местного законодательства, отличающиеся от российских. При этом технические барьеры для доступа российских товаров на зарубежные рынки, включая необходимость прохождения процедуры оценки соответствия требованиям директив и регламентов, зачастую являются одними из наиболее сложных и комплексных.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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"Возвращение данной меры поддержки – это очень существенные шаги к повышению конкурентоспособности нашей продукции на внешних рынках. Таким образом, будут сокращены временные и финансовые затраты экспортеров за счет оптимизации экспортных процессов", - привели в пресс-службе комментарий Никишиной.
Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, конечная цель предоставляемой господдержки - увеличение объема экспортной выручки высокотехнологичной продукции.  
"Субсидия будет предоставляться в соответствии с отраслевыми лимитами, которые распределены следующим образом: машиностроение - 48%, обрабатывающие отрасли - химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс - 45%, прочие отрасли промышленности, в том числе фармацевтическая и легкая - 7%. При этом постановлением предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии", - привели в пресс-службе Минпромтога комментарий Мантурова.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
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