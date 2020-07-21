Экспортерам выделят более 850 млн рублей на сертификацию товаров

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объем бюджетных субсидий, выделяемых российским предприятиям-экспортерам на сертификацию товаров для внешних рынков, составит в текущем году более 850 миллионов рублей, что в полтора раза превышает ранее согласованную сумму, сообщает пресс-служба . Объем бюджетных субсидий, выделяемых российским предприятиям-экспортерам на сертификацию товаров для внешних рынков, составит в текущем году более 850 миллионов рублей, что в полтора раза превышает ранее согласованную сумму, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра

Экспортеры смогут компенсировать часть затрат на эти цели за текущий год и не ранее второй половины 2019 года. Запуск программы планируется в третьем квартале 2020 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о получении субсидий экспортерами на сертификацию товаров для внешних рынков и приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию).

Как пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, российские экспортеры на зарубежных рынках сталкиваются с необходимостью соблюдать требования местного законодательства, отличающиеся от российских. При этом технические барьеры для доступа российских товаров на зарубежные рынки, включая необходимость прохождения процедуры оценки соответствия требованиям директив и регламентов, зачастую являются одними из наиболее сложных и комплексных.

"Возвращение данной меры поддержки – это очень существенные шаги к повышению конкурентоспособности нашей продукции на внешних рынках. Таким образом, будут сокращены временные и финансовые затраты экспортеров за счет оптимизации экспортных процессов", - привели в пресс-службе комментарий Никишиной.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, конечная цель предоставляемой господдержки - увеличение объема экспортной выручки высокотехнологичной продукции.