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В программе ЕР могут зафиксировать принципы для определения нуждаемости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в предвыборной программе партии зафиксировать основные принципы, которые могут быть заложены в оценку... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:54
дмитрий медведев
единая россия
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дмитрий медведев, единая россия, москва, общество

В программе ЕР могут зафиксировать принципы для определения нуждаемости

14:54 21.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в предвыборной программе партии зафиксировать основные принципы, которые могут быть заложены в оценку критериев нуждаемости людей в России.
В ходе онлайн-встречи с победителями кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", Медведев отметил, что распределение пособий среди всех слоев населения - это недостаточно справедливо. По его словам, задача госуправления - сделать так, чтобы деньги доходили в первую очередь нуждающимся.
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"Я полагаю, что мы могли бы вместе с вами в ходе работы над нашей предвыборной программой зафиксировать основные принципы, которые должны быть положены в основу критериев нуждаемости, и технологические механизмы, которые могут здесь использоваться", - сказал Медведев.
Председатель ЕР подчеркнул, что обеспечение справедливого распределения пособий - это задача, о которой "легче сказать", чем реализовать ее. Кроме того, критерии нуждаемости - это "очень сложное понятие", даже применительно к разным местам в нашей стране. Так, в Москве один прожиточный минимум, в других российских регионах он иной.
"Я к тому, что нам нужно обязательно заняться более предметно определением самой нуждаемости и адресности в оказании такой поддержки. И тогда она может быть эффективной для тех людей, которые непосредственно в ней действительно нуждаются", - заявил Медведев.
Он добавил, что сегодня в РФ широко используется система больших данных, кроме того, "имеются статистические возможности", налажен учет доходов. По его словам, все это дает возможность выработать схему предоставления выплат нуждающимся людям, которая будет "гораздо более справедливой".
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