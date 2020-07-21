В программе ЕР могут зафиксировать принципы для определения нуждаемости

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель " Председатель " Единой России Дмитрий Медведев предложил в предвыборной программе партии зафиксировать основные принципы, которые могут быть заложены в оценку критериев нуждаемости людей в России.

В ходе онлайн-встречи с победителями кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", Медведев отметил, что распределение пособий среди всех слоев населения - это недостаточно справедливо. По его словам, задача госуправления - сделать так, чтобы деньги доходили в первую очередь нуждающимся.

"Я полагаю, что мы могли бы вместе с вами в ходе работы над нашей предвыборной программой зафиксировать основные принципы, которые должны быть положены в основу критериев нуждаемости, и технологические механизмы, которые могут здесь использоваться", - сказал Медведев.

Председатель ЕР подчеркнул, что обеспечение справедливого распределения пособий - это задача, о которой "легче сказать", чем реализовать ее. Кроме того, критерии нуждаемости - это "очень сложное понятие", даже применительно к разным местам в нашей стране. Так, в Москве один прожиточный минимум, в других российских регионах он иной.

"Я к тому, что нам нужно обязательно заняться более предметно определением самой нуждаемости и адресности в оказании такой поддержки. И тогда она может быть эффективной для тех людей, которые непосредственно в ней действительно нуждаются", - заявил Медведев.