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Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:54
василий пискарев
дмитрий вяткин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, дмитрий вяткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

14:54 21.07.2020
497
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну.
Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Изменения предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности".
Законопроектом предлагалось запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную тайну, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.
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Василий ПискаревДмитрий ВяткинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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