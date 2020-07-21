https://ria.ru/20200721/1574653758.html
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:54
2020-07-21T14:54
василий пискарев
дмитрий вяткин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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https://ria.ru/20200708/1574054357.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, дмитрий вяткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество