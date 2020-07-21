В Кувейте число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 60 тысяч

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели более 466 тысяч тестов на COVID-19.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.