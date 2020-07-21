В Кувейте число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 60 тысяч

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 60 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 671 новый случай заражения и зафиксировали четыре летальных исхода. Всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 60 434, выздоровели 50 919 человек, скончались 412.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране провели более 466 тысяч тестов на COVID-19.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.