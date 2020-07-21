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"Русгидро" попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока
Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:52
николай шульгинов
дальний восток
госдума рф
русгидро
владимир путин
экономика
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николай шульгинов, дальний восток, госдума рф, русгидро, владимир путин, экономика

"Русгидро" попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока

14:52 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Русгидро Николай Шульгинов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке.
Глава "Русгидро" отметил, что пока не запущена программа модернизации и строительства тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Хотя перечень объектов уже утвержден.
"Просьба оказать нам поддержку в ускорении принятия нормативно-правовых актов правительством и Госдумой по созданию механизма гарантированной окупаемости (инвестиций – ред.) на Дальнем Востоке, чтобы мы могли эту программу запустить", - сказал Шульгинов в рамках встречи с Путиным.
Шульгинов пояснил, что механизм даст мультипликативный эффект для развития энергомашиностроения, для строительных организаций, для рабочих мест, для налогов и так далее.
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Николай ШульгиновДальний ВостокГосдума РФРусГидроВладимир ПутинЭкономика
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