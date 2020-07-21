https://ria.ru/20200721/1574653592.html
"Русгидро" попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока
Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:52
2020-07-21T14:52
николай шульгинов
дальний восток
госдума рф
русгидро
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648760_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ae22e004fb07ed8e6483b8d490c78ed9.jpg
https://ria.ru/20200518/1571590555.html
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648760_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ae22e004fb07ed8e6483b8d490c78ed9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648760_151:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_edbc4f109da33514049fe5564e3ca3e4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648760_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f34cecd02ca78c674315ae11fdf27544.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай шульгинов, дальний восток, госдума рф, русгидро, владимир путин, экономика