"Русгидро" попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока

Глава "Русгидро" отметил, что пока не запущена программа модернизации и строительства тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Хотя перечень объектов уже утвержден.

Шульгинов пояснил, что механизм даст мультипликативный эффект для развития энергомашиностроения, для строительных организаций, для рабочих мест, для налогов и так далее.