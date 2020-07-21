https://ria.ru/20200721/1574653503.html
Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:51
2020-07-21T14:52
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20200720/1574616723.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области
, в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас эта информация проверяется.
По словам собеседника агентства, после инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Автомобиль объявлен в розыск.
Судя по данным о продаже недвижимости, стоимость коттеджей в "Бересте" исчисляется сотнями миллионов рублей, иногда доходя до полумиллиарда и выше.