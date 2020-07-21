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Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:52
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
московская область (подмосковье), происшествия

Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье

14:51 21.07.2020 (обновлено: 14:52 21.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас эта информация проверяется.
По словам собеседника агентства, после инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Автомобиль объявлен в розыск.
Судя по данным о продаже недвижимости, стоимость коттеджей в "Бересте" исчисляется сотнями миллионов рублей, иногда доходя до полумиллиарда и выше.
Сотрудник полиции
20 июля, 19:48
В квартире на Рублевском шоссе в Москве произошла стрельба
010110
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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