Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области , в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас эта информация проверяется.

По словам собеседника агентства, после инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Автомобиль объявлен в розыск.