https://ria.ru/20200721/1574653415.html
В Миассе отменили режим ЧС, где несколько дней бушевали лесные пожары
Режим ЧС, введенный на территории города Миасс Челябинской области из-за бушевавших вблизи озера Тургояк лесных пожаров, отменили, сообщила городская... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:50
2020-07-21T14:50
миасс
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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миасс, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости.
Режим ЧС, введенный на территории города Миасс Челябинской области
из-за бушевавших вблизи озера Тургояк лесных пожаров, отменили, сообщила городская администрация.
Как ранее информировали городские власти, в Миассе с 19 июля был введен режим ЧС из-за лесных пожаров, самый крупный из них – в районе озера Тургояк за Мухоринской курьей, где горело 120 гектаров леса. По данным ГУМЧС по региону, пожар был локализован на площади 120 гектаров, ликвидация объявлена в 11.00 (09.00 мск) во вторник.
"Сегодня с 12.00 (10.00 мск) отменён режим ЧС. Пожар в Тургоякском лесничестве полностью ликвидирован (район Заозёрного хребта). В настоящее время из зоны ЧС выведена оперативная группа МКУ "Управление ГОЧС", а также силы и средства, которые были задействованы в ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.
Ко вторнику даже после ливневых дождей оставались очаги возгораний, поэтому вновь была проведена разведка, и огонь полностью потушен, уточняется в сообщении.
На территории Миасса по-прежнему действует особый противопожарный режим - запрещено посещение лесов и разведение огня, ежедневно работают шесть патрульных и патрульно-контрольных групп в составе 15 человек, шести единиц техники. На нарушителей режима составляются протоколы. Любой палаточный отдых на территории Тургояка находится под запретом, размещение возможно только на базах отдыха.