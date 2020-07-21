В Миассе отменили режим ЧС, где несколько дней бушевали лесные пожары

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Режим ЧС, введенный на территории города Режим ЧС, введенный на территории города Миасс Челябинской области из-за бушевавших вблизи озера Тургояк лесных пожаров, отменили, сообщила городская администрация.

Как ранее информировали городские власти, в Миассе с 19 июля был введен режим ЧС из-за лесных пожаров, самый крупный из них – в районе озера Тургояк за Мухоринской курьей, где горело 120 гектаров леса. По данным ГУМЧС по региону, пожар был локализован на площади 120 гектаров, ликвидация объявлена в 11.00 (09.00 мск) во вторник.

"Сегодня с 12.00 (10.00 мск) отменён режим ЧС. Пожар в Тургоякском лесничестве полностью ликвидирован (район Заозёрного хребта). В настоящее время из зоны ЧС выведена оперативная группа МКУ "Управление ГОЧС", а также силы и средства, которые были задействованы в ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.

Ко вторнику даже после ливневых дождей оставались очаги возгораний, поэтому вновь была проведена разведка, и огонь полностью потушен, уточняется в сообщении.