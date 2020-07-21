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Госдума приняла во втором чтении проект о цифровых финансовых активах
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:48
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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РИА Новости
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353
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госдума рф, анатолий аксаков, экономика

Госдума приняла во втором чтении проект о цифровых финансовых активах

14:48 21.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. Третье чтение запланировано на 22 июля.
Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи и , для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.
Под цифровой валютой в проекте понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
Криптовалюта
20 июля, 19:03
Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой
Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, проект запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.
При этом в рамках второго чтения из проекта были исключены ряд понятий, в том числе "токен" и "майнинг". Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.
Криптовалюта биткойн
20 июля, 19:16
В России хотят запретить оплачивать товары и услуги цифровой валютой
101003
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Госдума РФАнатолий АксаковЭкономика
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