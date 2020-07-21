Якутия выделит средства на выкуп земли под строительство моста через Лену

ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Якутии выделят 57 миллионов рублей на выкуп земель под строительство моста через Лену, изъятием участков займется региональная служба госзаказчика, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как пояснил во вторник и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов на заседании правительства, для своевременного строительства моста через реку Лену республика должна изъять участки и предоставить их концессионеру.

В рамках реализации проекта автомобильного моста через Лену власти региона определили уполномоченную организацию, которая обратится с ходатайством об изъятии земельных участков и объектов недвижимости.

"Такими полномочиями будет наделено ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", которое проведёт в 2020 году необходимую работу по изъятию и выкупу земельных участков и расположенных на них объектов. На эти цели в 2020 году в бюджете республики предусмотрено 57 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что дополнительно будет проведена работа по оценке имеющихся объектов, подпадающих под строительство мостового перехода и автомобильной дороги к нему.