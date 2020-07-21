https://ria.ru/20200721/1574653134.html
Якутия выделит средства на выкуп земли под строительство моста через Лену
Власти Якутии выделят 57 миллионов рублей на выкуп земель под строительство моста через Лену, изъятием участков займется региональная служба госзаказчика,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:45
2020-07-21T14:45
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
река лена
общество
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республика саха (якутия)
река лена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), река лена, общество
ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Якутии выделят 57 миллионов рублей на выкуп земель под строительство моста через Лену, изъятием участков займется региональная служба госзаказчика, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как пояснил во вторник и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов на заседании правительства, для своевременного строительства моста через реку Лену
республика должна изъять участки и предоставить их концессионеру.
В рамках реализации проекта автомобильного моста через Лену власти региона определили уполномоченную организацию, которая обратится с ходатайством об изъятии земельных участков и объектов недвижимости.
"Такими полномочиями будет наделено ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха
(Якутия)", которое проведёт в 2020 году необходимую работу по изъятию и выкупу земельных участков и расположенных на них объектов. На эти цели в 2020 году в бюджете республики предусмотрено 57 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что дополнительно будет проведена работа по оценке имеющихся объектов, подпадающих под строительство мостового перехода и автомобильной дороги к нему.
Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) закончится на год раньше, в 2024 году, и это не приведет к увеличению доли федерального финансирования.