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Якутия выделит средства на выкуп земли под строительство моста через Лену
Власти Якутии выделят 57 миллионов рублей на выкуп земель под строительство моста через Лену, изъятием участков займется региональная служба госзаказчика,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:45
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), река лена, общество

Якутия выделит средства на выкуп земли под строительство моста через Лену

14:45 21.07.2020
61
© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Река Лена. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Якутии выделят 57 миллионов рублей на выкуп земель под строительство моста через Лену, изъятием участков займется региональная служба госзаказчика, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как пояснил во вторник и.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов на заседании правительства, для своевременного строительства моста через реку Лену республика должна изъять участки и предоставить их концессионеру.
В рамках реализации проекта автомобильного моста через Лену власти региона определили уполномоченную организацию, которая обратится с ходатайством об изъятии земельных участков и объектов недвижимости.
"Такими полномочиями будет наделено ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", которое проведёт в 2020 году необходимую работу по изъятию и выкупу земельных участков и расположенных на них объектов. На эти цели в 2020 году в бюджете республики предусмотрено 57 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что дополнительно будет проведена работа по оценке имеющихся объектов, подпадающих под строительство мостового перехода и автомобильной дороги к нему.
Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) закончится на год раньше, в 2024 году, и это не приведет к увеличению доли федерального финансирования.
Река Лена
20 января, 17:46Республика Саха (Якутия)
Мост через Лену близ Якутска будет бесплатным для легковых автомобилей
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Река ЛенаОбщество
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