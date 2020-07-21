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В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
Тело погибшего в Донбассе украинского силовика было передано на подконтрольную Киеву территорию, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне

14:45 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Тело погибшего в Донбассе украинского силовика было передано на подконтрольную Киеву территорию, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Двадцать первого июля в 11.00 (совпадает с мск) на контрольном пункте въезда-выезда "Каргил-Марьинка" оперативной группой представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе при взаимодействии с гуманитарной миссией "Эвакуация 200" украинской стороне было передано тело военнослужащего ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. ). Процедура происходила в штатном режиме", - сказал представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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