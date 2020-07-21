В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Тело погибшего в Донбассе украинского силовика было передано на подконтрольную Киеву территорию, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Двадцать первого июля в 11.00 (совпадает с мск) на контрольном пункте въезда-выезда "Каргил-Марьинка" оперативной группой представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе при взаимодействии с гуманитарной миссией "Эвакуация 200" украинской стороне было передано тело военнослужащего ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. ). Процедура происходила в штатном режиме", - сказал представитель ведомства.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.