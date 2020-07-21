Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат

"Все они были отправлены обратно в их семьи и как обычно получили "пакеты помощи", - написал Шахин в Twitter.

Он добавил, что афганские военнослужащие были освобождены в провинциях Кандагар, Балх, Гельменд, Логар, Пактия и Пактика.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.