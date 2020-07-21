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Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат
Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении 82 пленных афганских солдат и полицейских за прошедшую неделю, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:44
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афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат

14:42 21.07.2020 (обновлено: 14:44 21.07.2020)
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© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкБеженцы из провинции Газни в Афганистане. 20 ноября 2018
Беженцы из провинции Газни в Афганистане. 20 ноября 2018
© РИА Новости / Сайед Али
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении 82 пленных афганских солдат и полицейских за прошедшую неделю, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.
Как сообщил Шахин в своем официальном Twitter, начиная с 13 июля из тюрем "Исламского эмирата" были освобождены в общей сложности 82 пленных афганских солдат и полицейских.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
27 июня, 15:56
Власти Афганистана освободили почти 3,9 тысячи пленных талибов
"Все они были отправлены обратно в их семьи и как обычно получили "пакеты помощи", - написал Шахин в Twitter.
Он добавил, что афганские военнослужащие были освобождены в провинциях Кандагар, Балх, Гельменд, Логар, Пактия и Пактика.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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