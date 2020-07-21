Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574652894.html
Власти Грузии разрешили болельщикам присутствовать на стадионах
Координационный совет Грузии по вопросам коронавируса разрешил допуск спортивных болельщиков на открытые стадионы, в то же время принято решение усилить... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572222295_54:0:1517:823_1400x0_80_0_0_2d4cf9d5abbb57fa32ca4f37f6c2cfca.jpg
https://ria.ru/20200721/1574629603.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572222295_54:0:1517:823_1400x0_80_0_0_2d4cf9d5abbb57fa32ca4f37f6c2cfca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572222295_358:0:1455:823_1400x0_80_0_0_c5eaafd1f4b3fb060697d68829cb9e9f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572222295_495:0:1318:823_1400x0_80_0_0_1ebf39f1682bd5674521d41d7ed09aa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, тбилиси, грузия, в мире

Власти Грузии разрешили болельщикам присутствовать на стадионах

14:41 21.07.2020
208
© официальный сайт Федерации футбола ГрузииНациональный стадион имени Михаила Месхи в Грузии
Национальный стадион имени Михаила Месхи в Грузии
© официальный сайт Федерации футбола Грузии
Национальный стадион имени Михаила Месхи в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 июл - РИА Новости. Координационный совет Грузии по вопросам коронавируса разрешил допуск спортивных болельщиков на открытые стадионы, в то же время принято решение усилить контроль на аграрных и вещевых рынках, заявили члены руководства после заседания совета.
"Принято позитивное для нас решение, допустить болельщиков на открытые стадионы в ходе спортивных матчей. Примечательно, что вход болельщиков будет осуществлен строго по правилам, с учетом всех норм безопасности, после термоскрининга",- заявил на брифинге президент Федерации футбола Грузии, депутат парламента Леван Кобиашвили, который также присутствовал на заседании совета.
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Вчера, 09:53Распространение нового коронавируса
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что небольшая эпидемическая вспышка зафиксирована в селах Гардабанского муниципалитета, а исходя из того, что большая часть местного населения работает на рынках в Тбилиси и на окраине столицы, принято решение усилить контроль на рыночных территориях, активнее проводить термоскрининг граждан, а в самом муниципалитете провести масштабное тестирование на коронавирус.
"Из сел Гардабанского муниципалитета уже исследованы 1,77 тысячи человек, среди них у 24 выявлен коронавирус, а 84 переведены в карантин",- добавил Гамкрелидзе на брифинге.
Он призвал население не расслабляться и соблюдать все правила, установленные властями, в том числе строгий масочный режим, так как "коронавирус пока не побежден".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Беженцы из провинции Газни в Афганистане. 20 ноября 2018
Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат
Лондон
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Ялте восемь сотрудников администрации и два депутата заболели COVID-19
Флаг Абхазии в Пицунде
В Абхазии разработали правила работы гостиниц в условиях COVID-19
Стела на въезде в Донецк
В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
Логотип YouTube
Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений по COVID-19
Лондон
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Политик должен быть "чутким камертоном", заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина пока нет телефонных контактов с Макроном и Меркель
Машина патрульной полиции Украины
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся почти 320 пациентов
Место захвата заложников в Луцке
В МВД Украины назвали имя захватчика автобуса в Луцке
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о внесудебной процедуре банкротства физлиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
Лента новостейМолния