Власти Грузии разрешили болельщикам присутствовать на стадионах

ТБИЛИСИ, 21 июл - РИА Новости. Координационный совет Координационный совет Грузии по вопросам коронавируса разрешил допуск спортивных болельщиков на открытые стадионы, в то же время принято решение усилить контроль на аграрных и вещевых рынках, заявили члены руководства после заседания совета.

"Принято позитивное для нас решение, допустить болельщиков на открытые стадионы в ходе спортивных матчей. Примечательно, что вход болельщиков будет осуществлен строго по правилам, с учетом всех норм безопасности, после термоскрининга",- заявил на брифинге президент Федерации футбола Грузии, депутат парламента Леван Кобиашвили, который также присутствовал на заседании совета.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что небольшая эпидемическая вспышка зафиксирована в селах Гардабанского муниципалитета, а исходя из того, что большая часть местного населения работает на рынках в Тбилиси и на окраине столицы, принято решение усилить контроль на рыночных территориях, активнее проводить термоскрининг граждан, а в самом муниципалитете провести масштабное тестирование на коронавирус.

"Из сел Гардабанского муниципалитета уже исследованы 1,77 тысячи человек, среди них у 24 выявлен коронавирус, а 84 переведены в карантин",- добавил Гамкрелидзе на брифинге.

Он призвал население не расслабляться и соблюдать все правила, установленные властями, в том числе строгий масочный режим, так как "коронавирус пока не побежден".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.