https://ria.ru/20200721/1574652767.html
В Ялте восемь сотрудников администрации и два депутата заболели COVID-19
Новой коронавирусной инфекцией заразились восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата, сообщил глава администрации города Иван Имгрунт. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:39
2020-07-21T14:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
общество
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https://ria.ru/20200721/1574632484.html
ялта
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1400x0_80_0_0_a41704225b3f1db1f78009c5ad008ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, общество