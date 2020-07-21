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В Ялте восемь сотрудников администрации и два депутата заболели COVID-19
Новой коронавирусной инфекцией заразились восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата, сообщил глава администрации города Иван Имгрунт. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, общество

В Ялте восемь сотрудников администрации и два депутата заболели COVID-19

14:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией заразились восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата, сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.
"К сожалению, на сегодняшний день заболело восемь сотрудников администрации, состояние всех удовлетворительное, они проходят лечение. Подтвердился диагноз у двух депутатов горсовета, кто активно общался с людьми", - сказал Имгрунт в видеообращении к жителям и гостям города.
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Он напомнил, что соблюдение требований Роспотребнадзора должно производиться всеми отелями и заведениями общепита города. Имгрунт сказал, что ситуация находится под контролем и курортный сезон будет обеспечен.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 734 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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