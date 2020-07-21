В Ялте восемь сотрудников администрации и два депутата заболели COVID-19

"К сожалению, на сегодняшний день заболело восемь сотрудников администрации, состояние всех удовлетворительное, они проходят лечение. Подтвердился диагноз у двух депутатов горсовета, кто активно общался с людьми", - сказал Имгрунт в видеообращении к жителям и гостям города.